Bocconi avvelenati, la polizia locale avvisa: «Prestate attenzione»

Ua brutta notizia per Malnate e soprattutto per i possessori di animali. La polizia locale cittadina ha segnalato con una nota ufficiale che sono stati rinvenuti in via Diaz dei bocconi avvelenati.

Al momento per fortuna non ci sono segnalazioni di avvelenamenti, ma gli agenti e il comandante Stefano Lanna invitano a stare attenti, invitando inoltre la cittadinanza di chiamare subito le guardie eco zoofile o la polizia locale in caso di rinvenimento.

Ai sensi dell’ordinanza del ministero della salute del 13-6-2016 verranno messi avvisi nelle vicinanze e segnalazione sul sito internet.

Questo il comunicato: