Boldrini a Busto, si preparano i contestatori: “Seppelliamola di risate”

“Una risata li seppellirà”. E’ così che si sta preparando chi domenica vorrà contestare l’arrivo di Laura Boldrini a Busto Arsizio. La Presidente della Camera ha infatti annunciato che sarà in città per partecipare ad un sit-in di Liberi e Uguali organizzato per “testimoniare che Busto Arsizio non è xenofoba e fascista” dopo il rogo della giobia a lei dedicata.

“Domani ore 13.30 ci troviamo in centro a Busto Arsizio in piazza San Giovanni per farci una risata”, si legge nel messaggio che sta rimbalzando su numerose chat: “Senza bandiere, senza simboli, senza striscioni; andiamo là da lei e ridiamo, ridiamo, ridiamo. Le nostre risate dovranno superare qualsiasi suo vocalizzo“.

I contestatori si sono dati regole rigide: “niente cori, niente urla, niente fischi. Solo una risata fragorosa che deve far capire lo spirito della gioeubia, lo spirito dei bustocchi a cui piace lavorare, produrre e divertirsi e che il popolo non vuole farsi manipolare da 4 politicanti”.