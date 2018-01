Boom di multe nel 2017, +38% in un anno: “Non facciamo cassa ma sicurezza”

33.553. E’ questo il numero complessivo di multe che la Polizia Locale di Busto Arsizio ha elevato nel corso del 2017, circa 90 al giorno, con un incremento del 37,5% rispetto all’anno precedente. Il dato è contenuto all’interno del report annuale del corpo, presentato venerdì 19 gennaio, che contiene al suo interno tutti i numeri dell’attività dei 60 agenti in forze alla città.

Ma come si è arrivati a questo risultato? A spiegarlo è il Comandate Claudio Vegetti: «Da settembre possiamo contare su due ausiliari della sosta interni, più altri due assunti da Agesp da dicembre -spiega-. Il loro lavoro ci ha così permesso da un lato di andare a controllare meglio i parcheggi e dall’altro di liberare agenti per altre attività. In più abbiamo attivato nuovi controlli tecnologici con telecamere agli ingressi della città e questo ci ha consentito di andare a identificare i problemi di assicurazione e revisione».

E in effetti la voce principale di tutte le multe elevate ha a che fare con le soste vietate, circa il 40% di tutte le sanzioni (13.816 per l’esattezza). Numeri più bassi che ma generano più preoccupazioni sono invece quelli che fanno riferimento all’omessa revisione dei veicoli e alla mancata copertura assicurativa. Nel primo caso si parla di 1.827 verbali nel 2017, praticamente il triplo dei 614 dell’anno precedente, mentre per la mancanza di assicurazione i verbali sono più che raddoppiati in un anno: da 157 a 335. «Questo è stato possibile grazie a nuove telecamere che abbiamo installato in numerosi varchi di accesso della città -continua Vegetti- che ci permettono di controllare in tempo reale le auto che entrano e, attraverso una pattuglia appostata poco lontano, andare a contestare immediatamente le irregolarità ed eliminando dalle strade potenziali pericoli per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini».

Complessivamente dalle patenti dei multati sono stati decurtati 22.225 punti, dei quali la metà proviene da automobilisti passati con il rosso (11.364) seguiti dal mancato uso delle cinture di sicurezza (3.600), dalla sosta nei parcheggi per invalidi (2.304) e dall’uso del cellulare alla guida (11.364).

C’è poi un buon numero di verbali (656) che arrivano dal cosiddetto capitolo della sicurezza urbana e cioè da «tutte quelle condizioni e attività che possono creare problemi o disagi -spiega Vegetti, assicurando però che- in questo caso non abbiamo nessun problema prevalente». In questo senso si segnalano dai 34 verbali per accattonaggio molesto ai 52 per prostituzione su strada passando per i 23 verbali inviati a chi non ha rispettato le norme sul taglio dell’ambrosia e gli 8 comminati a padroni di cani che non hanno raccolto le deiezioni dei propri animali.

Numeri importanti per una città «da 83.000 abitanti e nella quale ogni giorno transitano oltre 100.000 automobili» ricorda l’assessore Max Rogora che comunque tiene a precisare che questa grande attività della Polizia Locale «non è un modo di fare cassa ma è per fare sicurezza. Tutti dobbiamo essere consapevoli che se sgarriamo possiamo prendere una sanzione e io vi posso assicurare che non ho mai visto un agente in giro che cerca di fregare per dare una multa».