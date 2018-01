A Brenno il falò di Sant’Antonio e la benedizione degli animali

Un pomeriggio insieme all’Oratorio, un grande falò e la benedizione degli animali.

E’ questo il programma della festa di Sant’Antonio, organizzata per il secondo anno dall’Unità pastorale Arcisate Brenno all’Oratorio di Brenno Useria, dove c’è una chiesa dedicata al santo.

L’appuntamento è per domenica 14 gennaio, alle 16 sul sagrato della chiesa parrocchiale per la preghiera e la bendizione degli animali.

Alle 16.30 in Oratorio, merenda per tutti con dolci, cioccolata e vin brulè e per preparare le intenzioni da affidare a Sant’Antonio.

Infine, alle 17.15, l’accensione del grande falò che in tante località italiane accompagna la festa.

Un retaggio della tradizione popolare, dove l’appuntamento con il falò di Sant’Antonio rappresenta il momento in cui il mondo agricolo attende il risveglio della natura, segno che la stagione primaverile si sta avvicinando. Le fiamme del falò scacciano il buio della stagione fredda e incoraggiano la luce del giorno ad avanzare dopo il Solstizio d’inverno.