Brianza: “Felice che Varese resta caput mundi”

«Il bilancio di questi anni è più che positivo per il lavoro fatto e anche per la mia vita personale e di relazioni. La scelta di Maroni l’ho saputa anche io ieri perché solo pochi giorni fa era certa la sua ricandidatura. Per il mio futuro sono a disposizione e felice comunque che Varese resta caput mundi».

Lo ha detto l’Assessore della Regione Francesca Brianza, dopo l’annuncio di Roberto Maroni della decisione di non ricandidarsi alla prossime elezioni del 4 marzo. L’ex sindaco di Varese Attilio Fontana potrebbe essere il nome del centrodestra per la successione.