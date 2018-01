Scrivi il tuo desiderio, a buttarlo nel fuoco ci pensa Varesenews

Mancano solo pochi giorni alla festa più amata dai varesini: quella di Sant’Antonio Abate. Tra pira e bancarelle, una festa sempre popolarissima, anche se quest’anno si svolgerà nel bel mezzo della settimana: martedì 16 e mercoledì 17 gennaio.

Un bel problema, per chi vuole onorare una delle più incrollabili tradizioni: quello del lancio dei bigliettini dei desideri nella pira, per chiedere al santo che siano esauditi entro l’anno. Di solito, riguardano amori non corrisposti, richieste di matrimonio o gravidanze attese, ma per “sant’Antonii del purscell” non ci sono limiti alle richieste.

Per chi pensa di non essere al falò di sant’Antonio martedì e si strugge, nella convinzione che finirà per non sposarsi nemmeno quest’anno, o che pensa di non riuscire ad arrivare alla pira, Varesenews da anni metti in campo un vero e proprio “servizio pubblico per desideri”.

Basta compilare il modulo qui sotto, metteremo noi tutti i biglietti nella pira: un gesto che si potrà verificare nella diretta che faremo via facebook.

Caricamento in corso…

E se vorrete essere informati della diretta, o delle altre notizie che pubblicheremo sul falò, potrete compilare anche questo modulo di richiesta, compilabile da tutti, e non solo da chi “lancia il bigliettino” con noi. Se lo farete vi terremo informati di quello che facciamo in merito.

IL MODULO PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI VIA EMAIL