Brucia il tetto della Sacra di San Michele

Un incendio è divampato nella serata di mercoledì alla Sacra di San Michele, antica abbazia monumento simbolo della Regione Piemonte e luogo che ha ispirato Umberto Eco per il best seller Il nome della Rosa.

Le fiamme hanno intaccato il tetto del monastero, ai piedi della chiesa, costruita tra il 983 e il 987; erano in corso lavori di ristrutturazione. Ancora da accertare le cause del rogo. Sul posto stanno operando otto squadre dei vigili del fuoco. Presenti anche la Croce Rossa e i carabinieri di Avigliana.

La Sacra di San Michele (Arcangelo), come è comunemente chiamata l’Abbazia di San Michele della Chiusa, è arroccata sulla vetta del monte Pirchiriano, all’imbocco della Val di Susa, a 40 chilometri da Torino. Appartiene alla diocesi di Susa ed in passato è stata luogo di transito per i pellegrini tra Italia e Francia. Vi abitano tre padri rosminiani, che sono stati allontanati. Oltre centomila i visitatori ogni anno al Monastero, che è anche sul tracciato della via Francigena.