Brunori Sas, Caparezza, Ruggiero e Allevi: i concerti del 2018

Sono diversi i concerti da segnarsi in agenda per questo inverno e primavera 2018, prima che si apra la stagione dei festival estivi che porteranno in provincia altri nomi.

Iniziamo con un artista che piacerà alla generazione dei trentenni (ma non solo): Brunori Sas. Il cantante calabrese fa tappa al Teatro di Varese per una data del suo”Canzoni e monologhi sull’incertezza”, il tour che lo porterà nei teatri di tutta Italia. L’appuntamento è per il primo marzo 2018 – biglietti qui

Un altro appuntamento molto atteso è quello con Caparezza che troveremo il 23 febbraio, alle 21, al PalaYamamay di Busto Arsizio. I posti parterre sono già esauriti ma sono ancora disponibili i posti per il primo e il secondo anello – biglietti qui

Restando a Busto Arsizio vi ricordiamo che il 17 marzo, al teatro Sociale c’è Antonella Ruggiero in concerto. La sua intensa voce porterà in scena vecchi e nuovi brani – biglietti qui

Sempre il 17 marzo c’è anche il concerto di Giovanni Allevi. Il pianista farà tappa al teatro di Piazza Repubblica per un suo concerto – biglietti qui