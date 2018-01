Il brutto anatroccolo protagonista al Santuccio

Al Teatro Santuccio di Varese domenica 21 gennaio alle 16.00 va in scena il brutto anatroccolo, in uno spettacolo fatto apposta per i bambini.

Lo spettacolo dedicato a loro ma anche alle loro famiglie, si chiama “Piume, in viaggio con il brutto anatroccolo” ed è tratto dalla famosa fiaba di Hans Christian Andersen.

Lo spettacolo vede sulla scena tre attori che con musiche, suoni, movimenti scenici accompagneranno gli spettatori in un crescendo di emozioni e meraviglia. Un racconto sulla diversità, ma non solo, anche sulla voglia di non arrendersi davanti alle difficoltà e che ci incoraggia a credere in noi stessi.

maggiori info sull‘evento facebook, lo spettacolo è adatto dai 3 ai 99 anni.