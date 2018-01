“Buonanotte Signor Mao”, Gabriele Battaglia presenta il suo libro

La Cooperativa di Biumo Inferiore e Belforte presentano, per giovedì 11 gennaio, alle 21, in Sala Grassi in Viale Belforte 165 l’appuntamento con Gabriele Battaglia per la presentazione del suo ultimo libro “Buonanotte Signor Mao. Storie dall’estremo oriente”. Un’occasione importante per conoscere meglio il pianeta Cina.

Il 18 ottobre dello scorso anno, infatti, si è tenuto il diciannovesimo Congresso del Partito Comunista Cinese: il Congresso, che si riunisce ogni cinque anni, è il più importante appuntamento politico cinese. Tra un quinquennio e l’altro, e sempre d’autunno, il partito organizza ogni anno il plenum. Ma l’appuntamento dell’ottobre scorso è stato particolarmente importante perché cinque dei sette membri del Comitato Permanente – il cuore del potere – sono andati in pensione e sono stati sostituiti.

Gabriele Battaglia nato a Milano, vive a Pechino. Giornalista, expat, reporter dall’estremo Oriente per Radio Popolare, collabora con diverse testate italiane e straniere, tra cui Internazionale e Il Venerdì di Repubblica. In passato ha lavorato per Peacereporter e per E-il mensile di Emergency, ed è stato direttore dell’agenzia China Files. È autore di Fucili contro Burma (2014) e del documentario Inside Beijing (2012).