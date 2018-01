Cadavere sui binari, ritardi e cancellazioni sulle linee Trenord

Un cadavere è stato trovato a Milano lungo i binari che collegano la stazione di Greco Pirelli a quella di Milano Porta Garibaldi. (immagine di repertorio)

Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine e Trenord comunica che la circolazione sul tratto è fortemente rallentata.

Circolazione fortemente rallentata tra Milano G. Pirelli-Milano Porta Garibaldi per accertamenti rinvenimento cadavere. Coinvolte linee Milano-Bergamo via Carnate, Milano-Lecco via Carnate e via Molteno, S11, #MalpensaExpress. Info tempo reale su https://t.co/OZtw1eCK77 — Ufficio stampa (@Trenord_Press) 15 gennaio 2018

Coinvolte linee Milano-Bergamo via Carnate, Milano-Lecco via Carnate e via Molteno, S11, MalpensaExpress. Intorno alle 10 gli accertamenti delle forze dell’ordine sono terminate, ma ritardi e cancellazioni rimangono sulle linee. In particolare per quanto riguarda il collegamento aeroportuale Trenord consiglia di utilizzare i convogli diretti a Milano Cadorna (non interessati dai ritardi)

Ritardi di 60 minuti, limitazioni e cancellazioni per accertamenti tra MiPG e MiGP. Segui INFO in tempo reale qui: https://t.co/vqr3jxkSSc — TRENORD_miMXPce (@TRENORD_miMXPce) 15 gennaio 2018

(seguono aggiornamenti)