Lui è Full dolcissimo cucciolo meticcio simil pastorino di 3 mesi, futura taglia medio-grande. Si trova in stallo casalingo vicino Busto Arsizio.

Buono, intelligente e già educato in casa, cerca famiglia.

Abituato con altri cani e con i gatti, se buoni. Può stare con i bambini se già educati al rispetto degli animali. Non dovrà stare solo in giardino ma far parte integrante della famiglia. E’ microchippato, vaccinato e sverminato.

Adozione gratuita dopo colloquio preaffido.

Galleria fotografica Cagnolino cerca casa 4 di 4

Per maggiori informazioni scrivere a Raffaella: dr.raffaellatosi@gmail.com