Caldaia in blocco: rientro gelato all’istituto Verri

Rientro al freddo per gli studenti dell’istituto professionale Verri di Busto Arsizio.

Questa mattina, lunedì 8 gennaio, al rientro dalle vacanze estive, ragazzi e professori hanno trovato le aule gelate. Immediatamente è scattato l’allarme e l’avviso è arrivato ai tecnici della Provincia che hanno attivato la procedura di emergenza.

Alle 9.30, la caldaia, che era andata in blocco, ha ripreso a lavorare e i termosifoni hanno cominciato piano piano a riscaldare la scuola rimasta al freddo per lungo tempo. I ragazzi hanno protestato per le condizioni poco ospitali delle aule. Una situazione, però, risolta in breve tempo.