Calendari in mostra al Centro Recupero Arti e Mestieri

E’ in corso all’associazione Centro Recupero Arti e Mestieri di Saronno, in via Ramazzotti 43, la mostra Giorni di carta, una raccolta di calendari realizzati nell’arco di 15 anni dalla paper designer Susanna Carugati che vive ed opera attualmente in Rovello Porro. Con il brand Susa factory, progetta e realizza oggettistica in carta, su commissione e in autoproduzione, dal design essenziale, per restituire il buonumore dall’utilizzo delle piccole cose.

I calendari nascono da una ricerca dell’autrice che attinge nel suo universo personale attraverso modalità espressive quali grafica, legatoria, calligrafia, arte applicata.

“Ciascun progetto – spiegano gli organizzatori – racconta una storia e lo fa con delicatezza, poesia e pulizia del tratto, diversificando di volta in volta la struttura, che si integra e completa ogni modello e che testimonia anche il grande amore per la carta che la stessa autrice definisce fragile e mutevole come la natura umana. ll loro valore va al di là dell’uso puramente utilitario diventando oggetto d’arte”.

La mostra, inaugurata il 25 gennaio, rimarrà aperta fino alle 13 di domenica 4 febbraio ed è visitabile nei giorni feriali dalle 16 alle 20, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 e domenica dalle 10 alle 13. Ingresso libero.