Calogero Marrone, la storia dell’eroe varesino al Teatro Sociale

Un tavolo, qualche sedia e un po’ di vecchie giacche, di quelle che si portavano in tempo di guerra. Basteranno queste scenografie, arricchite con grande mestiere dalla regista Silvia Sartonio per immergere il pubblico in quegli anni, dove delazione e umanità combattevano una battaglia segreta di qua e di là del muro di una canonica, di un ufficio comunale, di una casa o dalla sponda di un fiume.

Calogero Marrone, Don Franco Rimoldi, Alfredo Brusa Pasquè, uomini che fecero della lotta civile un vanto oggi da ricordare, commemorare e conoscere anche attraverso la raffigurazione teatrale.

Un assaggio di questo spettacolo che sarà in scena al teatro Sociale di Luino a febbraio lo si vide durante la breve ma intensa rappresentazione avvenuta mesi fa in Comune a Cunardo durante la cerimonia per la cittadinanza onoraria ai fratelli Nissim scampati dalle persecuzioni razziali.

E oggi – alla vigilia di un tour teatrale che partirà venerdì 19 da Varese per toccare il 26 Bisuschio (con doppia rappresentazione, mattina e sera) e il 29 al Duse di Besozzo – la regista Silvia Sartorio e lo sceneggiatore Stefano Moreni (che recita la parte del sacerdote) sono stati al Sociale di Luino per un sopralluogo sul palco.

Con loro anche Emilio Rossi, il segretario cittadino dell’Anpi. Lo spettacolo, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Luino, verrà messo in scena la mattina del prossimo 3 febbraio, un sabato, e sarà un momento di grande formazione culturale destinato in prevalenza alle scuole superiori della città. È, come anticipato, una storia che tenderà a valorizzare la figura degli interpreti che sono alle prese col clima di terrore instaurato della Repubblica Sociale Italiana e dall’esercito tedesco occupante a caccia di ebrei e partigiani proprio nella zona al confine con la Svizzera.

Il titolo dello spettacolo è “Calogero Marrone Giusto tra le Nazioni”.