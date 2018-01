Cambia l’ingresso al museo di Palazzo Cicogna

L’amministrazione comunale avvisa gli utenti delle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna che, in concomitanza con i lavori di riqualificazione della piazza Vittorio Emanuele, l‘ingresso al museo sarà da via Zappellini o da via Borroni per tutta la durata dei lavori.

Si ricorda, inoltre, che fino al 4 febbraio sarà possibile visitare la mostra “Icone bizantine in dialogo con l’arte contemporanea” nei consueti orari di apertura del museo.