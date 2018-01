Cambia nome per sfuggire al mandato di cattura, arrestato

Ha cambiato nome per sfuggire ad un mandato di cattura. Aveva una “doppia identità” il ragazzo di 21 anni, di origine albanese che è stato arrestato nella notte di domenica dai Carabinieri della stazione di Laveno Mombello.

Nel corso dei un controllo, fatto all’interno di un esercizio pubblico molto frequentato, i militari hanno concentrato la loro attenzione sul giovane, in in Italia senza fissa dimora.

E’ quindi seguita la verifica dei documenti che in un primo momento è risultata regolare. I Carabinieri però hanno voluto approfondire ed è emerso che il ragazzo aveva un alias; ovvero una identificazione che lo riguarda con un altro nome e sul conto del quale pendeva un mandato di cattura per furto emesso dal tribunale di Milano nel novembre scorso. Dopo le formalità è stato tratto in arresto e tradotto al carcere di Varese in regime di custodia cautelare.