Chi sono i candidati per le elezioni regionali lombarde (per ora)

La campagna elettorale per le elezioni regionali lombarde del 4 marzo 2018 ha acceso i motori.

Attualmente i nomi dei candidati presidente in campo sembrerebbero essere quattro ma le scelte sono in via di definizione per tutti. Queste sono i leader che hanno annunciato la candidatura.

GIORGIO GORI

Il primo a sciogliere le proprie riserve è stato il Partito Democratico che già a luglio, e proprio a Varese in occasione della Festa de l’Unità, aveva parlato per la prima volta della candidatura di Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo. La candidatura di Gori è stata poi lanciata ufficialmente a Milano il 20 novembre, sarà lui a guidare il centrosinistra nella campagna elettorale.

DARIO VIOLI

Il candidato del Movimento 5 Stelle è invece Dario Violi, eletto nel 2013 tra le fila del movimento in Regione Lombardia. È stato indicato ufficialmente il 25 novembre al termine delle Regionarie. Violi ha ricevuto 793 voti, sui 4286 arrivati durante la consultazione online.

Il centrodestra ha, infine, trovato l’accordo su Attilio Fontana, leghista ed ex sindaco di Varese oltre che ex presidente del Consiglio regionale lombardo e di Anci Lombardia. La candidatura di Fontana è arrivata dopo il passo indietro di Roberto Maroni, Governatore uscente e candidato naturale alla corsa elettorale.

GIULIO ARRIGHINI

Altra candidatura in lizza è quella avanzata da Grande Nord, il movimento fondato tra gli altri dal varesino ed ex capogruppo alla camera Marco Reguzzoni, che per le elezioni regionali candida Giulio Arrighini. La candidatura è stata ufficializzata il 28 novembre dopo le primarie del movimento.