Capanna Foisc e cima Foisc: escursione con le ciaspole

Domenica 28 gennaio il CAI Luino propone una escursione con le ciaspole il Ticino in val Leventina con meta la capanna Fois m 2200 e la cima Foisc 2208.

La salita al Föisc è un “tipico itinerario invernale che si presta a essere percorso anche dopo una nevicata recente”; la neve vi rimane a lungo farinosa data la favorevole esposizione ad ovest.

Si tratta di una salita bella e piacevole, senza particolari difficoltà e sicura perché si svolge in parte dentro un fitto bosco e in parte su pendii poco inclinati.

Dalla cima, dove si trova la piccola Capanna Föisc (che in inverno è quasi interamente coperta dalla neve), si gode un panorama molto ampio sulle montagne ticinesi. Il colpo d’occhio abbraccia la Val Bedretto (ad Ovest), con il Pizzo Lucendro e le belle strutture rocciose del Poncione di Ruino e del Poncione di Cassina Baggio. Dalla parte opposta, sotto il ripidissimo versante orientale della

montagna, si stende il grande Lago Ritóm.

Tempo escursione h 5.45 – Disclivello 828m – Difficoltà WT2

Accompagnatori: Sandro e Paola

Programma

Ore 6.55 ritrovo presso posteggio porto lido a Luino

Ore 7.00 partenza con mezzi propri per Brugnasco

Documento valido per l'espatrio

Abbigliamento e calzature adeguate

Materiale ciaspole, bastoncini, sono inoltre consigliate ARVA e sonda

Pranzo al sacco

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Partecipazione gratuita informazioni presso:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

iatluino@provincia.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it).