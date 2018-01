Il Capodanno russo al Casinò Campione con 400 persone

Il Capodanno si festeggia due volte al Casinò Campione d’Italia dove sabato sera a brindare all’arrivo del 2018 sono stati oltre quattrocento ospiti russi, protagonisti di un party nel Salone delle Feste illuminato dalla luce delle candele. Musica soffusa e abiti di gala per gli ospiti, secondo un dress code improntato alla massima eleganza, per una cena a base di specialità russe e italiane accompagnata da uno spettacolo presentato dall’ex modella e conduttrice televisiva Natasha Stefanenko protagonista sul palco di Campione insieme a Julie Arlin, volto noto della RSI, e organizzato da Rossella Gargano di Garbo Management.

A dare il benvenuto agli ospiti a inizio serata il sindaco di Campione d’Italia, Roberto Salmoiraghi, che nella tradizione russa ha augurato a ognuno di veder avverati i propri sogni nel corso del nuovo anno. Tanti i volti noti che si sono succeduti sul palcoscenico, dal mentalista elvetico Federico Soldati alla soprano Olga Romanko la quale ha intonato per i propri connazionali la tradizionale “Kalinka” scandita dagli applausi di tutta la sala. Tra gli ospiti anche la scrittrice Marina Di Guardo, nota al grande pubblico anche per essere la madre della celebre fashion blogger Chiara Ferragni, che ha presentato il suo ultimo libro.

Una festa esclusiva accompagnata da balletti e dalla musica di Tchaikovsky e seguita dal vivo da un ensemble di musicisti e intervallata a momenti jazz. Tutto fino al brindisi allo scoccare della mezzanotte, con le immagini dell’orologio della torre Spasskaja del Cremlino che secondo la tradizione russa con i suoi dodici tocchi dà il benvenuto al nuovo anno. A seguire after-party scatenato con la regia del Buddha Bar di Monte Carlo e affidato a Papa DJ.