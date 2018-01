Capodanno Russo al Casinò di Campione

Il 13 gennaio 2018 al Casinò Campione d’Italia si terrà il The Russian Old new Year 2018, una serata tra spettacolo e cultura. Appuntamento sabato quindi con il capodanno russo, un evento che unisce nazionalità differenti, tutti presenti per celebrare ancora il nuovo anno con la “scusa” della ricorrenza ortodossa.

Internazionalità, su questo pone l’accento la Garbo Management SA, azienda

di marketing, organizzatrice della serata, senza dimenticare gli altri scopi:

«Dalla beneficenza all’intrattenimento, dal glamour al buon cibo e poi la cultura, anzi, le diverse culture e tradizioni a far da padrone! Cena e spettacolo si alterneranno in un insieme armonico e raffinato che accompagnerà gli ospiti alla mezzanotte, dopo la quale non si scappa, c’è il Buddha-Bar di Monte-Carlo per l’after-party con il resident Dj-set ufficiale Papa DJ . E’ possibile richiedere informazioni anche solo per la “seconda serata”».

Ultime ore, dunque, per prenotare al numero +41 79 103 49 99, oppure

all’email info@garbomanagement.com . Tutte le informazioni su www.russian-newyear.com