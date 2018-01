Carambola in autostrada, feriti

È finita con tre feriti soccorsi da un’ambulanza la carambola in A-8 avvenuta questo pomeriggio, 17 gennaio.

Il fatto è avvenuto lungo la Autolaghi in direzione Milano passato lo svincolo di Castronno.

Secondo il 118, intervenuto con un’ambulanza dell’Sos di Azzate, le rpersone coinvolte sono tre. I mezzi di soccorso hanno operato in codice giallo.

Sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polstrada.

Uno dei veicoli – una Panda – era ferma in autostrada contromano, un fatto che ha causato non pochi disagi al traffico: il veicolo è rimasto in mezzo alla strada e fino alla sua rimozione si sono creati rallentamenti.