“Carmen” in scena al Teatro di Varese

Appuntamento a teatro per domenica 14 gennaio, alle 16 e 30 al teatro di Varese, all’interno della rassegna dei Pomeriggi Teatrali. In scena Silvia Priori presenta la “Carmen” con Maria Rosaria Mottola, ballerina flamenco e Caterina Piva, mezzosoprano.

Lo spettacolo torna in città dopo aver girato diverse città europee. Una travolgente versione in chiave teatrale dell’opera lirica di Bizet ispirata a “Carmen” di Prosper Mérimée in cui il teatro si mischia col canto lirico e il flamenco.

Lo spettacolo racconta la storia di un amore gitano che nasce, cresce e muore in cuori ardenti ed impetuosi e che tocca i vertici più alti della drammaticità. In un mondo fatto di zingari, di osti e di contrabbandieri Carmen è un personaggio rivoluzionario, fuori da ogni schema sociale, un cavallo sciolto, un’ anima inedita, vera e aderente fino alla morte a sé stessa e al suo anelito verso la libertà. Conscia della propria sensualità traboccante, della propria personalità, sarà la prima donna protagonista che dirà al pubblico “Carmen libera è nata, e libera morrà”.