Il carnevale 2018 è ormai alle porte e in molti paesi del Varesotto Pro Loco, Scuole, Associazioni e amministrazioni comunali sono alle prese con i preparativi di eventi e sfilate dei carri allegorici.

Ecco una raccolta dei principali eventi organizzati nei vari comuni del Varesotto. Nel caso ci fosse sfuggito qualcosa e volete segnalarcelo potete compilare questo modulo.

Albizzate carnevale 2018

La sfilata dei carri si terrà il 10 febbraio (rimandato al 17 in caso di maltempo). Il ritrovo è fissato per le 14 in piazzale Sefro con partenza alle 14.30. Come tradizione verrà fatto il giro delle vie del paese con ritrovo finale in piazza.

Arsago Seprio carnevale 2018

Sabato 17 febbraio, dalle ore 15, a tema “animali”

Besozzo carnevale 2018

Appuntamento venerdì 16 febbraio, alle 20 e 30 al Teatro Duse dove si terrà una serata di “fantasimazione”. In programma il “Big Carnival Showtime” per un evento all’insegna dell’allegria, animazione, baby dance, photo show e tante altre sorprese. In programma anche la sfilata e il concorso per la mascherina d’oro, arrivato alla decima edizione. Appuntamento per tutti i bambini da 0 a 11 anni (quinta elementare inclusa).

Bregano carnevale 2018

Domenica 4 febbraio alle ore 14.00 grande sfilata con partenza dal Centro polifunzionale. In caso di maltempo sarà rinviata all’11 febbraio

Brenta carnevale 2018

Domanica 11 alle 11.30 grand epolentata in piazza con polenta zona e salamini a offerta libera. Al pomeriggio, al parco pubblico carnevale dei bambini in maschera giochi con i ragazzi dell’oratorio

Busto Arsizio carnevale 2018

domenica 11 febbraio in piazza San Giovanni (in caso di maltempo nella sala conferenze del Museo del tessile) Consegna delle chiavi alle Maschere della Città – Servizio temporaneo filatelico con timbro speciale con Annullo Postale dedicato alla maschera cittadina. Giovedì 15 febbraio (15-18) al Museo del tessile “Calze pazze!” Carnevale è la festa dei travestimenti e delle trasformazioni! Portate con voi una vecchia calza che non usate più: le daremo una nuova vita “vestendola” con stoffe e nastri colorati… che personaggio diventerà? Venerdì 16 febbraio (15-18) sempre al Museo del Tessile “Giù la maschera!” La maschera bustocca compie oggi 35 anni… e ne ha fatta di strada! Sbirciamo nel suo valigione e conosciamo la sua storia. Poi, nel laboratorio, divertiamoci con stoffe e tessuti! Sabato 17 febbraio dalle 15 sfilata dei carri allegorici. Ore 21,30 Silent Disco al Museo del tessile.

Cairate carnevale 2018

Tema: “il treno”. Partenza dalla parrocchiale alle 14. “Biglietti” (gratuiti) dagli animatori in oratorio sabato e domenica prossima

Cardano al Campo carnevale 2018

Sfilata il 17 febbraio

Casorate Sempione carnevale 2018

Domenica 11 febbraio, alle 14, sfilata in paese. In caso di pioggia si rinvia al sabato grasso (17)

Castronno carnevale 2018

Domenica 11 febbraio scatta l’ora X per il carnevale Castronnese 2018. Come ogni anno anche per questa edizione sarà il frutto dell’impegno della scuola materna e del gruppo Smile in collaborazione con l’oratorio, gli alpini e i pittori e il patrocinio del Comune. L’appuntamento è alle 14.30 al parcheggio delle scuole per la partenza della sfilata dei carri. Al termine della giornata la maschera migliore sarà premiata in oratorio. In caso di maltempo la sfilata sarà rinviata al 17 febbraio.

Cavaria con Premezzo carnevale 2018

Non sono previste sfilate

Cittiglio carnevale 2018

Festa di Carnevale all’Oratorio San Giovanni Boschi. Alle 18 Santa Messa, alle 19 piazza party e patatine (al costo di 7 euro sia adulti che bambini). A seguire animazione e sfilata in maschera a cura del Gruppo Giovani.

Comabbio carnevale 2018

Cartoni animati, film e serie tv saranno i protagonisti del carnevale di Comabbio. Questo, infatti, è il tema scelto dalla Pro Loco per la festa di quest’anno. L’appuntamento in maschera è per sabato 17 febbraio alle 14.30 in piazza Marconi per la partenza della sfilata nelle vie del paese. La premiazione avverrà al parco Puràa.

Cuveglio carnevale 2018

Sabato 10 Febbraio 2018 – Cuvio e Cuveglio assieme per la grande sfilata di Valle organizzata dalle Proloco con Carri allegorici e gruppi mascherati in partenza da Valcuvia Shops di Cuveglio con arrivo al parco di Cuvio.

Cuvio carnevale 2018

Sabato 10 Febbraio 2018 – Cuvio e Cuveglio assieme per la grande sfilata di Valle organizzata dalle Proloco con Carri allegorici e gruppi mascherati in partenza da Valcuvia Shops di Cuveglio con arrivo al parco di Cuvio.

Fagnano Olona carnevale 2018

Il 17 febbraio ci sarà una sfilata per le vie del paese che si concluderà con un momento di festa in piazza Alfredo di Dio, animato con balli dagli animatori dell’oratorio

Gallarate carnevale 2018

Ancora in corso le pratiche per le nuove norme

Gavirate carnevale 2018

Alle ore 14,30 sfilata per le vie del Centro Storico della cittadina la 38° edizione del Carnevale Gaviratese 2017. Con partenza dal piazzale delle Scuole Elementari, la sfilata proseguirà per le vie Cavallotti, Garibaldi, XXV Aprile e IV Novembre rendendo omaggio a Re Scartozz, alla Regina Elena ed a tutta la Corte presenti in Piazza Mercato. Ingresso è libero. Info Tel. 0332 744.707

Golasecca carnevale 2018

Festa di Carnevale all’Oratorio San Giovanni Boschi. Alle 18 Santa Messa, alle 19 piazza party e patatine (al costo di 7 euro sia adulti che bambini). A seguire animazione e sfilata in maschera a cura del Gruppo Giovani.

Ispra carnevale 2018

Domenica 18 febbraio, dalle 14 prende il via la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Aprirà la sfilata la Corte di Re Scartozz! Ci saranno anche chicchiere, salamelle e patatine!

Lonate Pozzolo carnevale 2018

Sfilata il 17 febbraio

Maccagno con Pino e Veddasca carnevale 2018

Sabato 17 febbraio ore 10.30 ritrovo alla Gabella, segue sbarco dell’Imperatore Ottone I al Lungolago Girardi e partenza del corteo per raggiungere piazza Vittorio Veneto. 11.30 corteo imperiale, 12.30 risotto e luganega. Ore 14 animazione, alle 15.00 sfilata e omaggio alle mascherine. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso l’oratorio di Maccagno

Malnate carnevale 2018

Sfilata dei carri e festa in piazza delle Tessitrici il 17 febbraio

Marnate carnevale 2018

Sfilata l’11 febbraio con ritrovo all’oratorio San Luigi di Marnate alle 14,30, partenza sfilata alle 15 con arrivo all’oratorio San Filippo di Nizzolina. Giochi, merenda e preghiera alle 16. Ore 20 cena in condivisione (ognuno porta qualcosa) all’oratorio San Luigi di Marnate.

Morazzone carnevale 2018

Il carnevale a Morazzone arriva domenica 11 febbraio con la tradizionale sfilata in maschera e carri allegorici per le vie del paese. Il ritrovo è previsto alle 14 al piazzale dell’oratorio per poi partire alle 14.30. Mente l’arrivo è previsto sempre in oratorio. Un altro momento di festa è previsto per il giovedì grasso del 15 febbraio con la sfilata serale. Il ritrovo è al piazzale delle scuole medie alle 20, alle 20.30 è fissata la partenza con la sfilata fino al piazzale del campo sportivo. Al termine pasta e vin brulé offerti dalla Pro Loco e dagli alpini.

Porto Ceresio carnevale 2018

La 41esima edizione del Carnevale Ceresino si svolge sabato 10 e domanica 11 febbraio. Sabato 10 la sfilata dei carri sarà anticipata dal Carnevale dei bambini

Porto Valtravaglia carnevale 2018

Venerdì 16 febbraio, dalle 14.30 alle 17.00 Carnevale con la festa in maschera per i bambini con tre animatori, truccabimbi e clown Alessia. Organizzato dalla Biblioteca Comunale di Porto Valtravaglia, nel Salone della ProLoco (Salone Colombo). Con la collaborazione del Comitato Sorriso (comitato dei genitori).

Samarate carnevale 2018

Apertura con sfilata unitaria domenica 11 tra Verghera e Samarate, sabato 17 sfilate altre sfilate a Samarate e San Macario

Sesto Calende carnevale 2018

Il carnevale sestese parte domenica 11 febbraio con il ritrovo all’abbazia alle 13.30 per la partenza della sfilata. L’appuntamento è organizzato dalla comunità pastorale di Sant’agostino con il patrocinio del Comune di Sesto Calende. La sfilata arriverà davanti al comune alle 14 per la consegna delle chiavi a Carlin e Marietta per poi fare ritorno in abbazia alle 16 con chiacchiere e caramelle per tutti (in caso di maltempo tutto rinviato a sabato 17 febbraio. Giovedì 15 febbraio ci saranno invece i classici festeggiamenti del giovedì grasso alla Marna con “Doctor Beat” alle 22. Sempre alla Marna è prevista invece il “Carnevale dei bambini” sabato 17 febbraio alle ore 15 organizzato dal circolo sestese.

Solbiate Arno carnevale 2018

L’associazione “Ne arte ne parte”, che da anni è la vera anima del carnevale solbiatese, quest’anno si è presa una pausa. I genitori volontari che hanno cominciato e portato avanti l’organizzazione della sfilata hanno annunciato su Facebook che questa edizione, per mancanza di “braccia volontarie” è stata rimandata all’anno prossimo.

Solbiate Olona carnevale 2018

Carnevale in oratorio organizzato dalla Pro Loco e dagli Alpini. Sabato 17 febbraio dalle 14,30

Somma Lombardo carnevale 2018

A Somma Lombardo sono organizzati due eventi in occasione del carnevale. Il primo è in programma sabato 10 febbraio alle 13.30 con ritrovo in piazza Visconti Si tratta della sfilata dei carri che partirà alle 14 per le vie del centro. L’arrivo è previsto in piazza mercato. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato al 17 febbraio. Il secondo appuntamento è per domenica 11 febbraio presso la biblioteca comunale ed è la festa organizzata dai commercianti insieme al Comune. Il secondo è la tradizionale sfilata dei carri in programma per sabato 18 febbraio.

Valganna carnevale 2018

L’11 febbraio alle 15 appuntamento all’oratorio di Ghirla con truccabimbi, baby dance, sfilata di maschere, bolle di sapone giganti e tante prelibatezze

Varese carnevale 2018

La sfilata dei carri si terrà il 17 febbraio, ma nel weekend precedente, sabato 10, si aprirà la settimana del carnevala con la consegna al regiù delle chiavi della città. Diversi eventi durante la settimana, ancora da segnalare

Vergiate carnevale 2018

Il Comune, la Comunità Pastorale, la Pro Loco Vergiate e varie associazioni vergiatesi organizzano il Carnevale 2018. La sfilata dei carri allegorici si terrà domenica 11 febbraio 2018 a partire dalle ore 14:30 da Piazza Matteotti. (In caso di maltempo l’evento verrà posticipato a sabato 17 febbraio). Tema: coleotteri, stupidotteri, bomboloni – Il mondo degli insetti!