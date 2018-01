Carnevale, alla Gabella sbarca l’Imperatore

Arriva il carnevale e a Maccagno si prepara la festa. L’appuntamento è per sabato 17 febbraio alle ore 10.30 quando è previsto il ritrovo alla Gabella per ammirare lo sbarco dell’Imperatore Ottone I al Lungolago Girardi e partire subito dopo col corteo per raggiungere piazza Vittorio Veneto: qui avverrà il discorso dell’Imperatore e la consegna delle chiavi della città.

Alle 11.30 corteo imperiale, e un’ora dopo, alle 12.30, si mangia: risotto e luganega per tutti e iscrizione delle mascherine, gruppi nascere adulte.

Alle 14 animazione e alle 15.00 sfilata e omaggio alle mascherine, con premiazione del gruppo e della mascherina più originale.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso l’oratorio di Maccagno.