Il Carnevale Ceresino si farà: appuntamento a domenica 11 febbraio

C’erano stati dubbi e perplessità legati alle nuove regole di sicurezza per gli eventi pubblici, ma alla fine sono stati superati, anche grazie alla determinazione dell’Amministrazione comunale di Porto Ceresio. Dunque il Carnevale Ceresino 2018 è salvo e dà appuntamento a tutti per domenica 11 febbraio.

Galleria fotografica Porto Ceresio - Carnevale 2017 - foto Dina Rebeschi 4 di 26

«Arriviamo anche questa volta a presentare il nostro Carnevale Ceresino con molta gioia – dicono annuncando la data i responsabili del Comitato Carnevale – Sono 41 anni di sfilate e 24 anni di Carnevale dei bambini. Un bel traguardo!».

Anche quest’anno i colori e la musica saranno la coreografia per l’incoronazione di Re Gigio e della sua Regina, personaggi ormai entrati nella storia del paese. Come da tradizione saranno loro ad aprire sfarzosamente il corteo di carri e gruppi che sfileranno domenica 11 febbraio per le vie e il lungolago di Porto Ceresio.

«Bando alla crisi – conclude il Comitato – dimentichiamo per un po’ le nostre preoccupazioni e tutti insieme torniamo a divertirci: piccoli come i nostri bambini».