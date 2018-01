Il carnevale morazzonese sfila di giorno e di notte

Il carnevale a Morazzone arriva domenica 11 febbraio con la tradizionale sfilata in maschera e carri allegorici per le vie del paese. Il ritrovo è previsto alle 14 al piazzale dell’oratorio per poi partire alle 14.30. Mente l’arrivo è previsto sempre in oratorio.

Un altro momento di festa è previsto per il giovedì grasso del 15 febbraio con la sfilata serale. Il ritrovo è al piazzale delle scuole medie alle 20, alle 20.30 è fissata la partenza con la sfilata fino al piazzale del campo sportivo. Al termine pasta e vin brulé offerti dalla Pro Loco e dagli alpini.