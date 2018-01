Carnevale sulle piste da sci all’Oasi Zegna

Carnevale sulla neve all’Oasi Zegna. A un’ora e mezza di macchina da Varese e Milano, Bielmonte in provincia di Biella, con le sue facili e panoramiche piste da sci, vi aspetta per trascorrere giorni di piacere e divertimento. In occasione della festa più colorata dell’anno il Bielmonte Kids, l’area bimbi attrezzata sulla neve, ha pensato ad un ricco programma per far divertire grandi e piccini e l’appuntamento è per il 3-4, 10-11 e 17-18 febbraio.

Dai giochi per tutta la famiglia ispirati alle tradizionali sfide carnevalesche (come la corsa nei sacchi e la rottura delle pignatte piene di farina o coriandoli) alla creazione di fantasiose maschere e costumi, con carta, colla, spillatrice. Dalla sfilata con strumenti musicali autocostruiti alla passeggiata “L’uomo delle quattro orecchie”: un’escursione con le ciaspole per imparare ad ascoltare il paesaggio, percepirne i suoni e i silenzi, sviluppare l’udito e la capacità di muoversi nell’ambiente con tutti i sensi. Domenica 11 febbraio si parte alle 10.30 in compagnia di un’educatrice e di un “fonico speciale”, una sofisticata tecnologia di ripresa audio, soprannominata dai bambini “l’uomo dalle quattro orecchie” per i suoi microfoni, e al ritorno si approfondisce il tema dell’ascolto della natura in laboratori pomeridiani (info e iscrizioni: tel. 3421502321).

Altri appuntamenti di Carnevale, sabato sera 3 febbraio la festa in maschera sui pattini da ghiaccio al Palasport (info: 015.744126) e domenica 4 febbraio alle ore 15,00 la gimkana in maschera aperta a tutte le famiglie in costume . L’iscrizione è gratuita e si partecipa a squadre: le famiglie e gruppi di amici che sfoggeranno i travestimenti più originali sugli sci saranno premiati (info: tel. 015.744144 scicluboasizegna@virgilio.it).

Divertimento assicurato anche al primo torneo di rugby sulla neve a Bielmonte, aperto a tutti, in programma domenica 4 febbraio alle ore 11,00 sul parterre panoramico all’arrivo delle piste di Bielmonte. Ragazzi, famiglie, semplici appassionati e giocatori a livello amatoriale: tutti hanno la possibilità di provare a giocare con Biella Rugby Club e avvicinarsi a questa splendida disciplina inseguendo la palla ovale senza rischiare, grazie alla neve, di farsi male (info:Biella Rugby Club tel.392.9605045). Durante la giornata è possibile donare un contributo all’Associazione “Make-A-Wish” Italia che si occupa di esaudire i desideri dei bambini gravemente malati.

LE MERENDE GOLOSE SULLE PISTE E IN RIFUGIO

Dopo le attività al baby parking, il corso di sci dei bambini e la gimkana in costume per una pausa golosa sulle piste il Bar Massaro offre frittelle, chiacchere e cioccolata calda a tutti i bambini. Anche in piazzetta a Bielmonte il Bar della Panoramica propone diverse golosità di Carnevale, mentre chi sale con la seggiovia monoposto al Rifugio Monte Marca, può fare festa con dolcetti, scherzi e coriandoli, ammirando una delle viste più suggestive dell’Oasi Zegna, a 360 gradi sulla Pianura Padana e sulle Alpi.

OFFERTE PER FAMIGLIE

Per il soggiorno, nel weekend dal 2 al 4 febbraio e dal 9 all’11 febbraio, all’albergo Bucaneve, a due passi dalle piste e con piccolo centro benessere, i bambini sotto i 12 anni dormono gratis in camera, doppia o tripla, con i genitori (3 notti 570 euro per due adulti e un bambino, con trattamento di mezza pensione). Per le coppie di amici c’è la possibilità di dormire in stanze comunicanti, 885 euro per due adulti e due bambini sotto i 12 anni, 3 notti in mezza pensione. E per mamme o papà appassionati di cucina, venerdì 9 febbraio, il nuovo chef dell’hotel, Giacomo Gallina, propone una delle sue Cooking Experience: serate culinarie a tema, in cui vedere all’opera un cuoco di grande esperienza, seguire passo passo ogni ricetta preparata, scoprire trucchi e segreti dell’arte dei fornelli e poi, naturalmente, cenare tutti insieme assaporando e commentando i piatti, spiegati e cucinati (tutte le info:www.bucaneve.eu).

A LEZIONE DI SCI FIN DA PICCOLI

A Bielmonte ci sono ben due scuole di sci con corsi specifici per le esigenze dei bambini, a partire dai 4 anni. Ai più piccolini (4-5 anni) si rivolgono i corsi “Sciamo giocando” della Scuola Sci Monte Marca Bielmonte delle lezioni collettive, con massimo 4 allievi, in cui si superano paure e si apprende attraverso il gioco e l’imitazione. Dai 4 anni, si può già sperimentare anche lo snowboard: l’occasione sono le giornate di avvicinamento “Bimbo Day Snowboard” della Scuola Sci Bielmonte (scuolascibielmonte.it), che offre ai bambini tra i 4 e gli 8 anni il noleggio gratuito della tavola. Sotto i 4 anni, per i primissimi approcci con la neve, ci sono i tapis roulant di Bielmonte Kids, l’area baby parking grazie alla quale i genitori possono concedersi una mezza giornata di libertà e affidare i figli alle cure di animatori, maestri di sci e, da quest’anno, anche educatori montessoriani, che conducono laboratori e attività incentrate sulla creatività e sul “fare da sé”.

Tutte le informazioni su www.oasizegna.com