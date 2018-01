Caronnese all’esame Pro Sesto, Varesina a Borgosesia

C’è voglia di riscatto per Caronnese e Varesina dopo un inizio 2018 non troppo positivo. La Caronnese, che ha perso contatto con il Gozzano, vuole riempire il gap. La Varesina invece deve reagire dopo il pesante ko interno di settimana scorsa contro l’Arconatese.

CARONNESE – PRO SESTO

Sfida d’alta classifica a Caronno Pertusella, con la Caronnese seconda in classifica pronta a ospitare la Pro Sesto quarta. La squadra di Aldo Monza deve ritrovare la vittoria per riaccorciare le distanze dalla capolista Gozzano, a +3. La Pro Sesto arriva da un’ottima gara contro il Varese, che però non ha portato tre punti in classifica. Si prospetta una sfida aperta a tutti i risultati e che potrebbe cambiare anche gerarchie nelle zone alte della classifica.

BORGOSESIA – VARESINA

Due squadre ferite, bisognose di punti, si affronteranno senza paura di vincere. Il Borgosesia ha iniziato il 2018 con quattro sconfitte di fila, poco meglio la Varesina: 2 punti frutto di due pareggi e due ko. A rischiare di più sono però proprio le fenici, che rischiano di venire risucchiate nella lotta per i playout, sabbie mobili da evitare assolutamente. Il Borgosesia è passato dalla lotta promozione a metà classifica e se non dovesse riuscire a invertire la rotta potrebbe passare guai peggiori. Punti pesanti quindi in palio, un punto potrebbe non bastare.