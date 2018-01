Caronnese, un pari per il primo posto solitario

La Caronnese trova il pareggio a Bra solo nel finale, ma è un punto dolce quello conquistato dalla squadra di mister Aldo Monza, che permette loro di salire al primo posto in solitaria. Il Gozzano non si muove, venendo sconfitto 4-3 in casa dal Pavia e rimane dietro un punto. Pareggio interno per la Varesina, che recupera il vantaggio della Pro Sesto, festeggiando la prima rete di Franzese.

BRA – CARONNESE 1-1

Come anticipato, è un pareggio che profuma di primo posto quello della Caronnese, che si ritrova da sola al comando del Girone A. Il Bra, come preventivato, si è rivelato un ostacolo arduo per la squadra di mister Monza. I piemontesi hanno trovato il vantaggio al 19’ del primo tempo con Montante e per lunghi tratti, anche a causa delle diverse assenze, ha sofferto. Nella ripresa però i rossoblu hanno trovato il coraggio di andare a cercare il pareggio e sono stati premiati con la rete di Bamba a pochi secondi dal 90’.

VARESINA – PRO SESTO 1-1

Un buon pareggio per la Varesina, che muove la classifica al cospetto di una squadra in gran forma. Al “Comunale” le fenici riescono a rimontare la rete nel primo tempo dei milanesi siglata da Viganò, grazie al gol al 13’ della ripresa di Franzese. L’attaccante festeggia la prima gioia con la maglia rossoblu e si fa perdonare del rigore sbagliato settimana scorsa a Tortona.