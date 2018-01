Caronnese e Varesina di fronte: i tre punti fanno gola a entrambe

Capolista solitaria l’una, squadra da trasferta l’altra. Caronnese e Varesina si ritrovano di fronte nel turno infrasettimanale del 17 gennaio con obiettivi differenti ma con la medesima voglia di fare risultato pieno.

La formazione di Aldo Monza, grazie al pareggio in rimonta colto sabato a Bra e alla caduta del Gozzano nel pirotecnico 3-4 incassato dal Pavia, si è ritrovata in vetta al Girone A in solitaria con un punto di vantaggio sui piemontesi. Un divario minimo ma che potrebbe dare ulteriore sprint alla Caronnese che, forse, deve prima di tutto guardarsi dal ritorno di un Como sempre più pericoloso per la lotta promozione.

Ecco perché nel derby rossoblu Rolando e compagni non possono regalare nulla alla Varesina, nonostante Monza continui a dover fare i conti con qualche problema di formazione. In particolare, Corno e Massaro saranno assenti (quest’ultimo potrebbe tornare domenica). Rientrano invece sia De Angeli sia Puccio.

La Varesina arriva all’appuntamento del “Comunale” di Caronno Pertusella dopo un ottimo pareggio colto in casa (1-1) contro la Pro Sesto, risultato addirittura stretto per i ragazzi di Alessandro Marzio. Ovvio che nel quartier generale di Venegono Superiore si coltivi la speranza del colpaccio tanto più che non si segnalano particolari problemi e anche Milianti appare pronto per andare almeno in panchina.