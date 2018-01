Caronnese e Varesina giocano in anticipo

(Foto Facebook – Sc Caronnese)

Seconda giornata di campionato per la Serie D, con il turno infrasettimanale di mercoledì 17 gennaio alla finestra. Ecco perché molte sfide si giocheranno in anticipo sabato 13 gennaio, a orari sfalsati, comprese quelle di Caronnese e Varesina. Due le gare in programma domenica 14: il derby tra Como e Varese e quella tra Casale e Castellazzo Bormida.

BRA – CARONNESE

Dopo la vittoria all’esordio del 2018 contro l’Olginatese, la Caronnese avrà una trasferta insidiosa a Bra. La squadra di mister Aldo Monza dovrà cercare una vittoria per mantenere il primo posto, sempre in condivisione con il Gozzano, che ospiterà il Pavia.

VARESINA – PRO SESTO

Il nuovo anno della Varesina si è invece aperto con una sconfitta beffarda a Tortona. Le fenici sperano di riprendere a fare punti sul campo casalingo, ma al “Comunale” di Venegono Superiore arriverà una Pro Sesto in gran forma, reduce dalla vittoria 3-1 sul Como.