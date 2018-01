Caronnese per volare alto, Varesina per risalire

Reduci dal pareggio per 1-1 firmato Villanova e Caldirola, Caronnese e Varesina affrontano la 23esima giornata di campionato, quarta del girone di ritorno, contro formazioni entrambe reduci da cocenti sconfitte.

La Caronnese, seconda in classifica ad una sola lunghezza dalla capolista Gozzano, va in trasferta in casa della Folgore Caratese, reduce dal 2-1 infrasettimanale subito a Pavia. I brianzoli dovranno fare a meno del difensore Sirigu, fermato per tre turni dal giudice sportivo per uno schiaffo rifilato al volto di un avversario. I rossoblu sorridono invece per l’arrivo della punta senegalese Fall, 26 anni, svincolato dal Como (3 gol in 12 partite nella prima parte di campionato) e tante partite tra i professionisti sulle spalle (163 presenze e 36 reti).

La Varesina tredicesima in classifica a quota 25 punti ospita in casa un’Arconatese in piena crisi, anche se i gialloblu sono in difficolotà soprattutto in casa, dove hanno racimolato solo 7 dei 20 punti messi in cascina finora. L’incontro infrasettimanale col Como, perso per 0-3, ha portato anche una multa per lancio di bottigliette d’acqua contro l’arbitro da parte di alcuni sostenitori.