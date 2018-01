I carri tornano a sfilare per il carnevale castronnese

Domenica 11 febbraio scatta l’ora X per il carnevale Castronnese 2018. Come ogni anno anche per questa edizione la festa sarà il frutto dell’impegno della scuola materna e del gruppo Smile in collaborazione con l’oratorio, gli alpini e i pittori e il patrocinio del Comune.

L’appuntamento è alle 14.30 al parcheggio delle scuole per la partenza della sfilata dei carri. Al termine della giornata la maschera migliore sarà premiata in oratorio.

In caso di maltempo la sfilata sarà rinviata al 17 febbraio.