Carta d’identità elettronica, controllate la scadenza del vecchio documento

L’ufficio anagrafe del Comune di Legnano ricorda a tutti i cittadini è possibile richiedere il rinnovo della propria carta d’identità dal 180esimo giorno antecedente la scadenza naturale della stessa.

Invita, inoltre, a controllare la scadenza del proprio documento così da evitare, come sta accadendo in alcuni casi, di rimanere in attesa del proprio nuovo documento avendo un documento scaduto in quanto, con l’introduzione della carta d’identità elettronica, sono necessari sei giorni lavorativi prima che il Ministero dell’Interno invii al domicilio del richiedente il nuovo documento.

L’ufficio anagrafe, infine, è obbligato a emettere sempre il documento elettronico in mancanza di prova dell’urgenza (per spostamenti fuori dal territorio nazionale come accade per il passaporto). I cittadini che si recano all’estero e non possono provare che hanno avviato la prenotazione del nuovo documento si potrebbero trovare in difficoltà per i propri spostamenti. Da ciò, il consiglio dell’ufficio di controllare, per tempo, la scadenza del proprio documento di identità.