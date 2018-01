Cartoni, film e serie tv protagonisti della sfilata di carnevale

Cartoni animati, film e serie tv saranno i protagonisti del carnevale di Comabbio. Questo, infatti, è il tema scelto dalla Pro Loco per la festa di quest’anno.

L’appuntamento in maschera è per sabato 17 febbraio alle 14.30 in piazza Marconi per la partenza della sfilata nelle vie del paese. La premiazione avverrà al parco Puràa.