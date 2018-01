Casciago passa all’anagrafe unica nazionale

Casciago è il primo Comune della Provincia di Varese ad aver ultimato il passaggio all’anagrafe unica nazionale.

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) sostituisce le anagrafi dei 7.978 Comuni italiani, diventando un riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, le società partecipate e i gestori di servizi pubblici.

Al 29 novembre 2017 hanno completato il subentro ventisette Comuni e in fase di pre-subentro 958 Comuni. Dopo Casciago l’operazione è stata portata a termine anche da Malnate: una volta completata in tutta Italia, si potrà andare in ogni Comune del Paese per richiedere documenti o certificati. «Ringrazio le dipendenti comunali dell’anagrafe Laura Muscia e Letizia Pavesi, supportate da Elena Augeri: hanno fatto un lavoro grosso ed egregio», commenta il sindaco di Casciago Andrea Zanotti.