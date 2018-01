Cassano si prepara a bruciare la Gioeubia

Anche Cassano si prepara a “bruciare la vecchia”, ci si prepara al rogo della Gioeubia che annuncia la fine dell’inverno.

Un appuntamento che è fissato in molti paesi all’ultimo giovedì di gennaio, ma che Cassano posticipa di qualche giorno. «Al sabato, come da tradizione noi la facciamo sempre per ultimi» dice Alfredo Meneghesso, presidente della Pro Loco cassanese. È una buona occasione per chi vuole vivere due volte il rogo beneaugurante: si può andare al giovedì e poi “fare il bis” a Cassano al sabato.

Appuntamento dunque sabato 27 gennaio, all’area feste di Sant’Anna: il gran falò sarà acceso alle 20.30 circa.

L’evento è promosso dalla Pro Loco in collaborazione con Gruppo Ricreativo Sant’Anna. La Pro Loco offre il vin brûlé a tutti i partecipanti.

