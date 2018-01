Cattaneo: “Con Fontana per proseguire l’esperienza di governo”

Saluto caloroso e stretta di mano questa mattina al Pirellone tra il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia Attilio Fontana e il Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo: “Buon lavoro all’amico Attilio Fontana che porterà avanti con impegno questa esperienza, continuando a governare la Lombardia con un profilo moderato e di centrodestra ” ha affermato Cattaneo, esponente di Noi con l’Italia.

“La sua esperienza amministrativa e il suo profilo di governo sono la garanzia che con noi prevarranno i contenuti e le proposte, come i nostri cittadini si attendono, per un programma basato sulla sussidiarietà e sulla persona al centro. Noi con l’Italia sarà impegnata in questi mesi a sostegno della coalizione di centrodestra per dare un contributo nei fatti e proseguire questa positiva esperienza di governo” ha concluso Cattaneo.