Cavallini (Comerio Ideale): “Sprar, quale utilità per i cittadini italiani?”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo della lista di opposizione in consiglio comunale a Comerio in merito all’approvazione da parte del Ministero dell’Interno del progetto Sprar a Comerio e Besozzo

Oggi prendiamo atto dell’approvazione da parte del Ministero dell’Interno del progetto Sprar all’ interno del comune di Comerio e Besozzo, che, in qualità di capogruppo dell’opposizione a Comerio valuto essere l’ennesimo sforzo della politica di sinistra di fare i buonisti a discapito degli interessi degli italiani.

Il pensiero dell’opposizione e del gruppo Orizzonte Ideale al quale appartengo si allinea perfettamente a quello del leghista Longhin, nel ribadire che oggi abbiamo problemi sociali molto gravi in Italia e dovremmo pensare prima a risolvere le esigenze dei nostri cittadini per essere così in grado di aiutare anche gli altri.

Grazie a questa approvazione arrivano risorse importanti che sarebbero state utili al potenziamento dei servizi sociali e di assistenza e per aiutare le famiglie in difficoltà, che ci sono anche a Comerio e Besozzo.

Queste politiche, non comprendendo il pensiero e i problemi dei cittadini, non fanno altro che aumentare il fortissimo divario che si è creato tra cittadini e istituzioni; in una situazione socio economica di stabilità e benessere avrebbero un senso ma oggi, mentre le famiglie non arrivano alla fine del mese e vedono i loro rappresentanti incentivare politiche non rivolte loro, aumenta la sfiducia del cittadino nella politica.

Come opposizione presenteremo in comune un’interrogazione per avere numeri e dettagli del progetto ma soprattutto, esigendo spiegazioni riguardo sull’utilità ’ di quest’ultimo per i cittadini italiani, come dichiarato dal sindaco.

È giusto che i cittadini sappiamo come saranno spese queste somme e sopratutto quanto di questo importante stanziamento sarà destinato a loro.

Ribadiamo con fermezza che le priorità di Comerio sono ben altre, e lo sforzo dell’amministrazione deve in primis rivolgersi ai servizi per I cittadini, alle politiche di unione delle competenze con comuni limitrofi per sfruttare bandi e risorse per il bene di tutti e solo successivamente si potra’ pensare alle politiche d’immigrazione.

In conclusione invitiamo i gruppi di minoranza di Besozzo ad intraprendere in consiglio comunale un azione comune al fine di ottenere risposte sulle somme destinate agli italiani.

Mattia Cavallini

capogruppo opposizione “Comerio Ideale”