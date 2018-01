C’è Varese-Casale, servono punti per respirare

Un’altra sfida storica – certo, meno sentita di quella con il Como – attende al varco il Varese di Paolo Tresoldi, che dopo il KO nel derby deve affrontare il Casale al “Franco Ossola”. Quella con i piemontesi può essere considerata una partita chiave per restare nella zona “tranquilla”, quella cioè al di sopra della linea dei playout.

Oggi il Varese ha quattro lunghezze (25 a 21) di margine ma ovviamente è prematuro fare i conti in questo senso, visto che c’è un girone quasi intero da giocare prima di tirare le somme. Però quello dovrà essere l’obiettivo di Palazzolo e compagni nell’immediato futuro, e guadagnare tre punti contro il Casale – a quota 20 – sarebbe molto importante. (foto in alto: Paolo Arca)

Tanto più che all’andata i nerostellati inflissero una batosta pesantissima ai biancorossi (4-2 con tre gol tra il 43′ e il 52′), facendo scattare l’allarme rosso per Iacolino (che proprio negli spogliatoi del “Natale Palli” diede i primi segni di forte nervosismo.

Rispetto alle ultime uscite Tresoldi ha per lo meno un’ampia scelta per la rosa degli attaccanti: la rete di De Carolis a Como è considerata un buon viatico, così l’ultimo arrivato potrebbe già vestire i panni del titolare. Tra i pretendenti a giocare dal primo minuto ci sono anche Ba – bravo al Sinigaglia – e Melesi oltre a Pedrabissi, Lercara e La Ferrara.

Il tecnico biancorosso ha mischiato un po’ le carte nella rifinitura per quanto riguarda il resto della squadra, anche se tra difesa e centrocampo non dovrebbero esserci molte variazioni rispetto a Como. Tra i convocati ci sarà anche Fratus, che però è reduce da un forte stato influenzale. Chi è ancora KO per motivi di salute (otite) è Bizzi: spazio ancora a Frigione tra i pali.

Intanto non si segnalano notizie ufficiali dal punto di vista societario. Vero che la presenza della famiglia Catellani ha dato un po’ di serenità all’ambiente e ha permesso di operare sul mercato, pur con limitazioni e difficoltà; prima o poi però il neopresidente e Paolo Basile, che detiene le quote del club, dovranno arrivare al dunque e accordarsi sulla cessione delle azioni e sulla gestione dei debiti. Ma per ventiquattr’ore si pensi al campo e, speriamo, a fare risultato.

