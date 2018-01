Cede l’asfalto a bordo strada, furgoncino resta incastrato

Intervento dei Vigili del Fuoco in Via Labiena, nel tardo pomeriggio di lunedì 15 gennaio. Intorno alle 18 un furgone è rimasto incastrato in un buco che si è creato a bordo strada, in adiacenza ad una casa, tra due “bocche di lupo”.

Il mezzo, parcheggiando su strada non carrabile, ha fatto cedere il suolo sottostante con il suo peso.

Per permettere al furgone di ripartire è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e di un autogru che ha rimesso il furgone in carreggiata. L’operazione ha richiesto la chiusura del tratto stradale fino alla conclusione delle operazioni.

Il buco è stato circondato dai Vigili del Fuoco con del nastro, per segnalarne la presenza e si trova su proprietà privata. Non sono stati registrati danni o pericoli per la strada.