CGV chiude in via Manzoni e trasloca a Belforte

C’è aria di sbaraccamento oggi, lunedì 29 gennaio 2017, in via Manzoni: più precisamente da Cvg, il grande negozio di abbigliamento e accessori che ha preso il posto dello Spizzico, nella via che congiunge piazza Repubblica a piazza Monte Grappa.

Il marchio di proprietà cinese, però, non andrà via da Varese: per la società è infatti prenotato uno spazio ancora più grande – si tratta di 800 metri quadri – in viale Belforte, nel complesso ex Enel i cui cantieri stanno per iniziare.

Per quanto riguarda invece i locali che ora si svuotano in centro, per ora il posto resta libero ma sono già aperte le trattative tra Class Immobiliare, che ha la “gestione” di quegli immobili, e per ora due o tre marchi: ma i giochi non sono ancora fatti.