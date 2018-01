Chiavenna fa visita ai Bandits: in palio tre punti pesanti

La bella vittoria nel derby interno con il Como ha alzato il morale in casa dei Bandits Varese. La squadra di John Cacciatore è ora terza nel gironcino a sei (il Relegation Round) che mette in palio due posti per i playoff della Italian Hockey League e questa sera – giovedì 19 – affronta il Chiavenna sul ghiaccio amico del PalAlbani.

Un’occasione da cogliere al volo per i gialloneri: la classifica del “round” si è accorciata in vetta, con l’Ora che ha perso con l’Alleghe e di fatto non ha più l’ampio margine guadagnato sulle altre squadre nella prima parte della stagione. Battere il Como ha permesso al Varese di restare in scia a “Rane” e “Civette”, e il match con il Chiavenna – penultimo – potrebbe dare ulteriore sprint a Teruggia e compagni.

Attenzione però a non sottovalutare i chiavennaschi, ossi duri quando si tratta di affrontare i colori gialloneri. I verdeblu sono, appunto, penultimi davanti al Feltre e non hanno grosse possibilità di risalita ma di certo non si presentano a Varese con il ruolo di vittime sacrificali (e nel girone di ritorno espugnarono via Albani).

Nelle ultime uscite però i Bandits hanno mostrato un gioco e un atteggiamento che lasciano ben sperare: «Affrontare squadre del nostro livello ci aiuta – ammette alla vigilia il difensore Nicola Barban – ma è anche vero che stiamo piuttosto bene. Essere tornati al successi ci aiuta dal punto di vista del morale e comunque ci sentiamo in crescita. Attenzione al Chiavenna ma – conclude – cercheremo di fare del nostro meglio».

La gara del PalAlbani – primo ingaggio alle 20,30 – sarà arbitrata dai signori Lottaroli e Lega e verrà trasmessa su Radio Village Network. Il programma della 4a giornata della seconda fase vede anche le sfide Como-Ora e Feltre-Alleghe.