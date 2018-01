Chiuso l’Oasi, ha fatto la storia della cucina cinese a Varese

E’ stato uno dei primi ristoranti cinesi di Varese (se non il primo), uno degli ultimi a cedere alla tentazione al giapponese e alla formula dell’ “all you can eat”, ed è rimasto, fino all’ultimo, uno dei più apprezzati nella cucina natìa, che fino all’ultimo ha servito con soddisfazione dei clienti.

Ma ora, dopo oltre 20 anni di attività, il ristorante cinese l’Oasi ha chiuso: cedendo il passo a una concorrenza sempre più stretta, in un luogo non più facile da raggiungere come è via Magenta a Varese, dove ha sempre avuto sede.

Di lui, per ora, resta quella porta alla “Lanterne Rosse” sulla trafficata via Magenta che non è stata ancora smantellata malgrado sia chiuso dall’inizio dell’anno e le insegne siano già state tolte e coperte: un ricordo postumo di uno dei locali più legati alla tradizione del sol levante in città.