“Ciao Carlo, ti abbracciamo nel tuo ultimo viaggio”

Pubblichiamo la lettera in memoria di Carlo Noè Perin, di Azzio, scomparso lo scorso 4 gennaio. Il testo di questa lettera scritta dai suoi cari è stato letto in chiesa durante la cerimonia funebre e la famiglia ha chiesto a Varesenews di poterla pubblicare così da farla conoscere a quanti non hanno potuto presenziare all’ultimo saluto.

Nella nostra vita la tua mancanza, è il crollo di un pilastro, di una colonna portante. Sei sempre stata una persona severa e forte.

In questi anni di malattia hai sofferto tanto ma con dignità.

La dialisi di Luino è stata la tua seconda casa, infermieri medici sono state persone speciali, riuscivano a strapparti un sorriso, nonostante la tua sofferenza, e questo non lo dimenticheremo mai.

Nella tua vita lavorativa con i tuoi camion hai percorso molti chilometri chissà quante volte hai fatto il giro della terra, riuscendo a tornare a casa sempre incolume.

Quest’ultimo tuo viaggio speriamo ti porti a renderci partecipi della tua provvidenza e a vegliare su di noi.

Condividendo quello che sarebbe stato il tuo sentimento, ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicino specialmente in questo ultimo periodo.

Grazie a tutti i presenti, grazie di cuore. Ciao Carlo.

Carlo Noè Perin

20/01/1944

04/01/2018