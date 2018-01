Il circo ruba la corrente, intervengono i carabinieri

Seguono un filo volante dalla cabina elettrica e 200 metri dopo si trovano davanti il tendone del circo di via Magenta. La sorpresa se la sono trovata alcuni operai dell’Enel che stavano svolgendo una normale attività di manutenzione di una cabina elettrica.

Visto l’allacciamento evidentemente abusivo non hanno esitato a chiedere l’intervento dei carabinieri intervenuti con una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio.

I militari hanno denunciato per furto di energia elettrica il titolare dell’attività circense che da qualche giorno è stata allestita in via Magenta a Busto Arsizio.

eguendo il filo abusivamente allacciato i militari hanno accertato che lo stesso forniva energia elettrica in favore della attività. Il danno complessivo arrecato alla società Enel è in fase di quantificazione.