Civati: “Ofo è un ulteriore stimolo per usare meglio le bici”

Dopo un primo report sull’utilizzo del servizio di Ofo interviene anche l’assessore Andrea Civati.

“Questi dati sono interessanti perché sfatano il mito che a Varese la bicicletta non possa essere utilizzata come mezzo di trasporto quotidiano. Certamente c’è molto da fare anzitutto sulle infrastrutture per la mobilità ciclistica (piste ciclabili, rastrelliere, corsie dedicate). Tuttavia questi dati ci incoraggiano a fare meglio”.

Sono 4.500 le persone uniche che hanno utilizzato il bike sharing libero di Ofo in questi due mesi circa. Significa oltre 600 persone al giorno malgrado il periodo non favorevole e le festività natalizie.

“Nei prossimi mesi – prosegue Civati – realizzeremo proprio queste ulteriori iniziative: ad esempio inaugureremo il cantiere per una nuova pista ciclabile riservata che porta dalle Stazioni a Casbeno per poi raggiungere il lago di Varese. In conclusione, il caso del bike-sharing varesino dimostra che un nuovo modello di mobilità per la nostra città non solo è possibile ma è reale!”