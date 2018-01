Codice giallo per allerta idrogeologica

La Sala operativa della Protezione civile ha emesso una comunicazione di ordinaria criticita’ (codice giallo) per rischio idrogeologico, idraulico e vento forte a partire dalle ore 21 di oggi.

RISCHIO IDROGEOLOGICO – Il codice giallo per rischio

idrogeologico e’ segnalato sulle zone omogenee IM-04 (Laghi e

Prealpi varesine, provincia Varese) e IM-05 (Lario e Prealpi

occidentali, province di Como e Lecco).

RISCHIO IDRAULICO – sulla zona omogenea IM-09 (Nodo Idraulico di Milano, province Como, Lecco, Monza Brianza, Milano e Varese).

RISCHIO VENTO FORTE – Sulle zone omogenee IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia Varese), IM-09 (Nodo idraulico di Milano, province Como, Lecco, Monza Brianza, Milano e Varese), IM-10 (Pianura centrale, province di Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza e Milano), IM-11 (Alta Pianura centrale,

province Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova), IM-12 (Bassa

pianura occidentale, province di Cremona, Lodi, Milano e Pavia)

IM-13 (Bassa pianura orientale, province Cremona e Mantova),

IM-14 (Appennino pavese, provincia di Pavia).

SINTESI METEOREOLOGICA – “Il flusso umido e mite di provenienza meridionale – ha spiegato Bordonali – lascera’ gradualmente spazio ad aria piu’ fredda di origine atlantica in seno all’ampia struttura depressionaria in avvicinamento dalla Penisola

Iberica. Sotto queste condizioni ci attendiamo a partire dalle

prossime ore la fase piu’ acuta del periodo perturbato in corso.

A partire dalla tarda serata di oggi 8 gennaio e fino alle prime

ore di domani 9 gennaio, precipitazioni diffuse moderate e

localmente intense, anche sotto forma di rovesci e temporali,

lungo i settori pedemontani e di alta pianura centro-occidentali. Nell’eventualita’ di fenomeni semi-stazionari non si escludono precipitazioni significative anche su pianura occidentale. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni con ultime precipitazioni sulle aree alpine e prealpine.

Sui settori alpini e prealpini si prevedono inoltre precipitazioni nevose da deboli a moderate attese per l’intera giornata di domani 9 gennaio, con quota neve variabile, inizialmente oltre i 1500 metri e in discesa tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio fino a 1000-1200 metri.

INDICAZIONI OPERATIVE – Si chiede ai sistemi locali di protezione civile di attivare una fase operativa di attenzione,

cioe’ di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di

azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto

nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia

della pubblica incolumita’ e la riduzione dei rischi.

In particolare si suggerisce ai Presi’di territoriali di prestare attenzione ai fenomeni che localmente potrebbero risultare

pericolosi, quali:

– scenari di rischio idrogeologico e idraulico, con effetti localizzati legati a instabilita’ di versante, colate di detrito o di fango, fenomeni di erosione e cadute massi, locali innalzamenti dei livelli idrici, fenomeni di erosione spondale, possibili locali effetti di esondazione e/o insufficienza del reticolo di drenaggio urbano (in particolar modo nelle aree metropolitane), che potrebbero determinare pericolo per la sicurezza e integrita’ di beni e persone;

– scenari di rischio vento forte, con effetti locali che potrebbero generare problemi sulle aree interessate all’eventuale crollo d’impalcature, cartelloni, alberi; sulla viabilita’, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti; nello svolgimento delle attivita’ esercitate in alta quota; per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attivita’ svolte sugli specchi lacuali.

La Sala operativa chiede di segnalare con tempestivita’ eventuali

criticita’ che dovessero presentarsi sul proprio territorio in

conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando

al numero verde della Sala operativa di Protezione civile

regionale 800.061.160 o via mail all’indirizzo cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it