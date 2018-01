Colazioni d’autore, Petunia Ollister da Instagram alla Ubik

Un viaggio fra libri, fotografie e tavole imbandite per la colazione sarà l’oggetto della presentazione di sabato 3 febbraio alle 18.30 alla libreria Ubik, di piazza del Podestà a Varese.

Insieme alla besozzese (ma ora “emigrata” a Torino”) Stefania Soma, alias Petunia Ollister, autrice di Colazioni d’autore, Slowfood editore, converserà la giornalista di Varesenews Stefania Radman.

Il libro illustrato che raccoglie un centinaio di immagini è in realtà un progetto nato su instagram, che chi segue Petunia Ollister ha già avuto modo di conoscere: tavole preparate per la colazione, con stili e menu differenti, con un libro consigliato al giorno. Un modo aggraziato per presentare una “pillola di letteratura” al giorno, che in molti hanno cominciato a seguire e che sono addirittura diventati un libro a sua volta.

A corredo del progetto social, il libro di carta propone citazioni contenute nei libri, un compendio di ricette per riprodurre succhi, estratti, brioches, muffins, piatti delle colazioni tradizionali regionali o estere.

Una raccolta di libri, colazioni, tovaglie, oggetti, ricette: il tutto con la grazia estetica che soltanto Petunia Ollister riesce a comunicare attraverso i suoi #bookbreakfast.